Danske kjøpmenn vil at betalingskortet automatisk sjekkar alder ved alkoholsal

utenriks

– Forslaget vårt sikrar at kundar som prøver å kjøpe varer dei ikkje er gamle nok til å kjøpe, automatisk får avvist kjøpet av kassesystemet, skriv visedirektør Claus Bøgelund Nielsen i foreininga De Samvirkende Købmænd.

Foreininga meiner òg at den menneskelege vurderinga ved sal av alkohol ofte sviktar, og at nokre kundar òg reagerer negativt på å bli spurde. Dette fører til at butikkmedarbeidarane ikkje spør så ofte som dei burde.

Ifølgje foreininga er det få unge som bruker kontantar ved kjøp av alkohol, og ein automatisk sjekk gjennom betalingskortet ville derfor vere ei stor hjelp.

Dei peikar òg på at reglane for kven som kan kjøpe kva har vorte meir komplisert i Danmark, med lover både for alkoholprosent og pengespel.

(©NPK)