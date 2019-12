utenriks

Den amerikanske flyprodusenten har vore under hardt press etter to dødsulykker med dei 737 MAX 8-flya til selskapet og som har ført til at det er innført internasjonalt flyforbod for flymodellen.

Muilenburg seier ifølgje ei pressemelding at det derfor er naudsynt med ei endring i leiinga for å rette opp igjen tilliten til selskapet.

Ny toppsjef for Boeing blir David Calhoun, som i dag er styreleiar i selskapet.

(©NPK)