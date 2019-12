USA på vakt mot ny rakett frå Nord-Korea

utenriks

Ei oppskyting vil markere slutten på Nord-Koreas sjølvpålagde restriksjonar og på nytt auke spenninga i regionen. Ho vil òg innebere eit stort tilbakeslag for eitt av dei største utanrikspolitiske måla til Trump-administrasjonen: Å få Nord-Korea til forhandlingsbordet og avskaffe atomvåpena på Korea-halvøya.

Tidlegare i månaden fyrte Nord-Korea opp det USA hevda var ein rakettmotor. Regimet i nord kalla testen som svært viktig, utan å seie litt meir.

Førebuing

Observatørar i regionen meinte det kunne vere snakk om motoren på ein langtrekkjande rakett, og at testen var ei førebuing til oppskytinga av ein interkontinental ballistisk rakett dei næraste dagane eller vekene.

Ei oppskyting av ein slik rakett vil ha alvorlege følgjer for kontakten mellom USA og Nord-Korea, ettersom Trump-administrasjonen vil tolke det som eit forsøk på å skaffe seg kapasitet til å true det amerikanske fastlandet.

Det var regimet i Pyongyang som først snakka om ein julepresang då dei tidlegare i månaden sa at tida er i ferd med å renne ut for forsøket på å redde forhandlingane. Nord-Korea meiner at USA ikkje held løfta sine, og at det var opp til administrasjonen å avgjere kva slags julepresang han skulle få i år.

Kort varslingstid

Korea-eksperten Victor Cha ved tankesmia Senter for strategiske og internasjonale studiar i Washington seier at ein detaljert studie av moglege utskytingsramper i nord viser at alt er klappa og klart for ei oppskyting. Han ventar seg enten ei sjøbasert oppskyting eller ein landsrakett som bruker fast drivstoff. Begge moglegheiter gir USA lita varslingstid.

USAs forsvarsminister Mark Esper sa tidlegare i veka at USA har høyrt rykte om ei mogleg oppskyting ved juletider. Også i utanriksdepartementet er merksemda meir enn vanleg retta mot Korea-halvøya og det dei kallar «ein mogleg større provokasjon».

