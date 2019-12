Pelosi ventar med å sende over riksrettssak til Senatet

utenriks

Pelosi er speaker i Representanthuset, der demokratane denne veka vedtok at Trump skal stillast for riksrett. No skal saka sendast vidare til det republikanskkontrollerte Senatet, som har ansvaret for å gjennomføre riksrettssaka.

Førebels er det likevel uklart når dette vil skje.

– Vi ønsker ein rettferdig prosess, men vi vil sjå kva dei har og er klare for kva det no enn er. Så langt har vi ikkje sett noko som verkar rettferdig for oss, sa Pelosi onsdag kveld, berre timar etter at dei to tiltalepunkta mot Trump vart vedtatt.

Torsdag var det ingen teikn til at demokratane og republikanarane hadde vorte samde om korleis saka skal førast.

Pelosis krav til saksbehandlinga tyder på at ho vil prøve å få innrømmingar frå republikanarar som på førehand har signalisert at dei vil frikjenne Trump og få saka ut av verda så fort som mogleg.

Krava kan fort føre til ein fastlåst forhandlingssituasjon mellom dei to kammera i Kongressen, den eine kontrollert av demokratane, den andre av republikanarane. Det er Pelosi som har ansvar for å utnemne eit team med folkevalde som skal fungere som aktorat under riksrettssaka i Senatet.

Demokratane insisterer på fleire vitne, avhøyr og dokument enn kva fleirtalsleiaren i Senatet, Mitch McConnell, synest å ville opne for.

