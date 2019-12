Katalanske leiarar får ta plass i EU-parlamentet

utenriks

Carles Puigdemont og Antoni Comín – tidlegare president og helseminister i Catalonia – vart valt inn i EU-parlamentet i mai. Først sju månader seinare, etter ein lang juridisk dragkamp, slepp dei inn i forsamlinga.

– Dette er ein gledas dag, ikkje berre for oss, men også alle som trur på eit Europa bygd på viljen til borgarane. Dette er beviset for at det er verd å kjempe, sa Puigdemont då han fekk tilgangskortet.

Dei to katalanarane lever i eksil i Belgia og er etterlyst i Spania for oppvigling etter den ulovlege folkeavstemminga om katalansk sjølvstende i 2017. Derfor torer dei ikkje å vende tilbake til heimlandet for å sverje truskap til den spanske Grunnlova, slik Spania krev av medlemmene til landet i EU-parlamentet.

Resultatet var at Spania ikkje førte dei opp på den offisielle lista over delegatar, og dermed slapp dei ikkje inn i EU-parlamentet. Dei to politikarane gjekk til sak mot parlamentet, men saka vart avvist av EU-domstolen i juli – nettopp fordi dei ikkje stod på delegatoversikta.

Fredag bestemte visepresidenten i domstolen at saka likevel skal takast opp til vurdering. Nærast umiddelbart vart Puigdemont og Comín sleppte inn i parlamentet.

Avgjerda kjem dagen etter at EU-domstolen fastslo at ein annan katalansk politikar som sett fengsla i heimlandet då han vart vald i mai, skulle vore lauslaten. Oriol Junqueras fekk immunitet mot fengsling i det han vart vald, ifølgje domstolen i Luxembourg.

