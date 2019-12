ICC varslar full gransking i Palestina

utenriks

– Eg er trygg på at det har skjedd eller skjer krigslovbrot på Vestbreidda, inkludert Aust-Jerusalem, og på Gazastripa, sa sjefaktor Fatou Bensouda i ICC fredag.

Kunngjeringa frå Haag fredag er eit stort steg vidare etter fleire år med forundersøkingar av påståtte lovbrot som både israelarar og palestinarar har gjort seg skuldige i i dei israelskokkuperte områda.

– Ein mørk dag for sanning og rettferd, seier Israels statsminister Benjamin Netanyahu, som meiner ICC har vorte til eit «politisk verktøy for å delegitimere den israelske staten».

Palestinarar positive

Statar kan ikkje straffeforfølgjast av ICC, men ei etterforsking kan ende med at enkeltpersonar blir tiltala. Nyheita frå Haag blir helsa velkommen i Ramallah.

– Palestina er glad for dette steget, som skulle ha vore teke for lengst, for å vidareføre prosessen mot ei etterforsking etter nesten fem lange og vanskelege år med forundersøkingar, heiter det i ei fråsegn frå det palestinske sjølvstyret.

Før etterforskinga kan starte for fullt, ber aktoratet dommarane i Haag stadfeste at ei framtidig gransking skal omfatte den okkuperte Vestbreidda, Aust-Jerusalem og Gaza, og dessutan at ICC har jurisdiksjon over desse områda.

Israel ikkje medlem

Sjefaktor Bensouda ber dommarane om å avgjere dette spørsmålet så raskt det lèt seg gjere. Ho påpeikar samtidig at aktoratet ikkje treng grønt lys frå dommarane for å starte ei etterforsking.

Palestina vart medlem av ICC i 2015 og bad domstolen etterforske Israel for krigslovbrot og viste til at landet, ifølgje dei, ikkje er villig til å gjere dette sjølv. Israel har heilt sidan ICC vart oppretta i 2002, nekta å slutte seg til domstolen.

Saka er svært betent. John Bolton, dåverande nasjonal tryggingsrådgivar i USA, trua i fjor med å arrestere ICC-dommarar viss dei tok affære overfor Israel eller USA, som heller ikkje er knytt til straffedomstolen.

Busetjingar

Medan fredsprosessen har lege død i over ti år har palestinarane dei siste åra prøvd å stille Israel til ansvar for påståtte brot på folkeretten, inkludert bygging og utviding av busetjingar på okkupert land.

Palestina skuldar òg Israel for mellom anna utanomrettslege avrettingar og for å ty til kollektiv straff, mellom anna ved å rasere palestinske bustadhus.

Undersøkingane til ICC går tilbake til krigen på Gazastripa i 2014. På palestinsk side vart 2.251 menneske drepne, dei fleste sivile. 74 vart drepne på israelsk side, dei fleste av dei soldatar.

Gaza-demonstrantar

Det er òg gjort forundersøkingar i samband med protestbølgja på Gazastripa i fjor. FN-granskarane fann i ein rapport i februar i år skilleg grunn til å tru at israelske soldatar skaut med overlegg mot barn og helsearbeidarar og tilrådde at ICC fekk bevismaterialet.

Israel viser til retten til sjølvforsvar ved grensa og seier skuldingane er absurde. På den blodigaste dagen, 14. mai, vart 58 palestinarar drepne og over 2.700 såra då israelske soldatar skaut med skarpt mot demonstrantar ved det tungt vakta grensegjerdet.

Tidlegare i desember vart det klart at ICC ikkje vil reise nokon tiltale i kjølvatnet av Israels angrep mot Mavi Marmara i 2010. Ni tyrkiske borgarar vart drepne då israelske kommandosoldatar borda aktivistskipet som var på veg til Gazastripa med nødhjelp.

Israel betalte i 2016 vel 160 millionar kroner i erstatning til dei etterlatne etter offera for kommandoraidet, mot at Tyrkia droppa saka dei trua med å føre mot dei israelske soldatane som deltok.

