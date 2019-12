Fire kvinner trer inn i Svenska Akademien

utenriks

Forfattaren og den tidlegare forlagsredaktøren Tua Forsström, forfattaren Anne Swärd, filosofiprofessor Åsa Wikforss og forfattaren og kritikaren Ellen Mattsson vart fredag innlemma i den eksklusive forsamlinga, som mellom anna deler ut Nobels litteraturpris. Framleis er fleirtalet av medlemmene menn.

Etter ein lang periode med kriser for den historiske institusjonen er det mange som håper at nye fjes i forsamlinga vil gi forandringar.

– No får vi inn fire nye medlemmer med heilt nye perspektiv. Det betyr at vi er sju som har komme inn den siste tida. Det kjem til å vere ein svært interessant kombinasjon av ulike perspektiv og idear, sa Akademiens faste sekretær Mats Malm då dei fire vart valde inn tidlegare i år.

Nytt blikk på litteraturen

Dei fire nye medlemmene har lagt vekt på at dei må få tid til å vekse inn i rolla, og at forandring kjem til å ta tid.

– Blikket på litteraturen blir forandra, og det gjer det òg med Akademiens samansetning, sa Swärd til TT i oktober.

Valdtekter og lekkasjar

Akademien har vore ramma av uro sidan ei rekke kvinner i 2017 skulda ektefellen til dåverande medlem Katarina Frostenson, kulturprofilen Jean-Claude Arnault, hadde gjort seg skuldig i seksuelle overgrep. Han vart til slutt dømt for to valdtekter. Frostenson vart dessutan skulda for å ha leke informasjon om litteraturprisvinnarar.

Saka skapte stor intern splid i Akademien, og eit resultat var at det ikkje vart delt ut nokon nobelpris i litteratur i 2018.

I år vart det til gjengjeld delt ut to prisar, men at ein av prismottakarane var den omstridde austerrikske forfattaren Peter Handke har skapt ny uro.

Svenska Akademien vart oppretta i 1786 for å fremme svensk litteratur og språk.

