Eldprøven i gang for Boeings nye romfartøy

Oppskytinga fredag skjedde med ein Atlas V-rakett, og såg ut til å gå som planlagt. Romkapselen er no på veg til Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Mykje står på spel for Boeing, som slit med ei omdømmekrise i kjølvatnet av ulykkene med 737 MAX-flya.

Sidan USAs romferjeprogram vart avslutta i 2011, har NASAs astronautar vore avhengig av russiske Sojuz-fartøy for å komme seg til og frå romstasjonen. Det kostar NASA 86 millionar dollar per tur, i tillegg til at det stikk i nasjonalstoltheita til mange amerikanarar. Håpet er at amerikanskbygde fartøy frå Boeing og SpaceX kan setjast i trafikk til ISS i 2020.

Testen fredag er umanna, den einaste «passasjeren» om bord er testdokka Rosie. Ho er kledd i Boeings nye blå romdrakt og iført eit raudt panneband med kvite prikkar – ein referanse til Rosie the Riveter frå propagandaplakatar under andre verdskrigen.

Boeings konkurrent SpaceX har allereie gjennomført ein umanna test av fartøyet dei har utvikla for NASA, Crew Dragon. Fartøyet gjennomførte ei vellykka samankopling med ISS i mars, og vende deretter tilbake til jorda. Testdokka som var med den gong, vart kalla Ripley, etter Sigourney Weavers rollefigur i filmen «Alien».

Testdokkene er fylt med sensorar som skal måle påkjenningane dei blir utsette for, og dermed avklare om fartøya er trygge for menneske.

