Aktivistar vann klimasøksmål i Nederland

utenriks

Den høgaste domstolen i landet heldt fredag oppe to tidlegare rettsavgjerder som inneber at regjeringa innan slutten av 2020 må kutte utslepp av drivhusgassar med minst 25 prosent samanlikna med 1990-nivået.

Dommen førte til at aktivistar klappa og jubla i den stappfulle rettssalen.

Det er no over fire år sidan ein domstol i Haag for første gong gav ordre om utsleppskuttet. Aktivistgruppa Urgenda har stått bak søksmålet. Det var regjeringa som hadde anka dommen frå ein lågare rettsinstans.

