WHO tar skritt mot billegare brystkreftbehandling

Brystkreftlegemiddelet trastuzumab-emtansin har vist seg å vere effektivt i behandling av brystkreft i tidleg fase, men også i meir kompliserte tilfelle.

Legemiddelet kostar i snitt 20.000 dollar årleg, noko som gjer at det er utanfor rekkevidde for mange kvinner og helsevesen globalt.

Det biotilsvarande legemiddelet av trastuzumab-emtansin som no har vorte godkjent av WHO, er likevel 65 prosent billegare enn originalen, fastslår WHO i ei fråsegn.

– Når WHO har sett denne på lista, og fleire produkt er ved prekvalifisering, vil prisane gå ned ytterlegare, skriv WHO.

Biotilsvarande legemiddel skal vere svært like godkjente biologiske produkt, dei såkalla referanseprodukta. Dette er det første biotilsvarande legemiddelet av trastuzumab-emtansin som har vorte godkjent av WHO, som tidlegare har vurdert fleire.

