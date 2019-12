WHO-rapport: Færre menn røyker

utenriks

Medan talet på kvinner som røyker minka med om lag 100 millionar mellom 2000 og 2018, auka talet på mannlege røykarar i same periode med om lag 40 millionar.

No forventar WHO at to millionar færre menn kjem til å røyke dei neste åra og seks millionar innan 2025.

– Nedgangen i tobakksbruken blant menn er eit vendepunkt i kampen mot tobakk, seier WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i ei fråsegn.

Kvinner trappar framleis ned tobakksbruken raskare enn menn. Prognosen frå helseorganisasjonen viser at ni millionar kvinner kjem til å kutte ut tobakksprodukt innan 2020. Innan 2025 kjem 32 millionar færre kvinner til å røyke enn i 2018.

I 2000 brukte om lag ein tredel av personar over 15 år i verda jamleg tobakksprodukt som sigarettar, sigarar, pipe, tyggetobakk eller snus. I 2015 var delen gått ned til ein firedel.

I absolutte tal fall talet på røykarar frå 1,4 milliardar i 2000 til omtrent 1,3 milliardar i 2018. I fjor var 80 prosent av alle tobakksbrukarar menn.

(©NPK)