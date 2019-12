Volvo sel lastebilmerke til Isuzu

utenriks

Dei to selskapa skal samarbeide om overføringa av UD Trucks frå Volvo til Isuzu. Avtalen er venta å auke driftsresultatet for Volvo-konsernet med rundt 2 milliardar svenske kroner og auke selskapets netto kontantbalanse med om lag 22 milliardar svenske kroner.

UD Trucks har slite med svak lønnsemd og beskjeden om overføringa til Isuzu vart godt tatt imot av marknaden. Volvos aksje steig med 3,6 prosent og vart omsett på det høgaste nivået på to år.

Ifølgje Dagens Industri har UD Trucks ein marknadsdel på 18 prosent av tungbilmarknaden i Japan, medan Isuzu ligg på 26,5 prosent.

Derfor blir samanslåinga òg ei sak for japanske konkurransestyresmakter. Volvo opplyser at selskapet har tru på at avhendinga av UD Trucks blir gjennomført.

