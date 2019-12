Stillingskrig om fransk pensjonsreform

utenriks

Samtalane på onsdag mellom regjeringa og dei største fagorganisasjonane synest ikkje å ha ført partane nærare eit kompromiss i pensjonssaka.

President Emmanuel Macron vil innføre eit universelt system med pensjonsalder på 64 år for alle, til erstatning for dei over 40 ulike ordningane som offentlege tilsette nyt godt av, og som for nokre grupper sikrar ein pensjonsalder på litt over 50 år.

– Vi er langt, langt frå noko som liknar ein avtale, sa leiaren for den moderate fagorganisasjonen CFTD, Laurent Berger, etter møtet med statsminister Édouard Philippe.

Fleire samtalar blir haldne torsdag, då det òg er varsla nye demonstrasjonar i Paris og andre storbyar. I tillegg til streiken som går føre seg, har det vore tre dagar med massemønstring av reformmotstandarar i gatene.

Punktet om aldersgrensa på 64 år for full opptening er spesielt vanskeleg å skape semje om. Statsminister Philippe insisterer på at franskmenn må jobbe lenger, medan fagrørsla seier det er totalt uaktuelt å godta 64 år.

Dei meir hardbarka fagorganisasjonane CGT og FO har ikkje til hensikt å gi seg, men satsar på støtte frå opinionen, sjølv om juletrafikken no kan gå heilt i stå. Ei måling som vart offentleggjort onsdag, viser at 6 av 10 spurde avviser pensjonsreforma, ein markant auke frå veka før.

I Paris var seks av 16 metrolinjer heilt stengt torsdag, medan trafikken for forstadsbanetog og langdistansetog var sterkt avgrensa.

