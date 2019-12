Putin: Russland blir oppvarma dobbelt så raskt som resten av verda

utenriks

Den raske oppvarminga i Russland fører mellom anna til fleire skogbrannar og flaumar, fastslo Putin på ein sin årlege pressekonferanse i Moskva.

Han sa at oppvarminga må møtast med preventive tiltak, og at Russland har etterfølgt Parisavtalen. Samtidig trekte han fram at han meiner faktorane bak klimaendringar er ukjente og vanskelege å føresjå.

Russlands miljødepartement konkluderte i ein rapport frå tidlegare i år med at dei fire tidlegare åra har vore rekordvarme.

Det er auke av drivhusgassutslepp som er ein av dei største drivkreftene bak oppvarminga, konkluderte rapporten med.

(©NPK)