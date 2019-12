President Donald Trump blir stilt for riksrett

utenriks

Debatten i Representanthuset starta onsdag morgon, lokal tid, og den første avstemminga vart først gjennomført nesten tolv timar seinare, like før halv ni på kvelden.

I Representanthuset gjekk fleirtalet inn for å stille Trump for riksrett for maktmisbruk og obstruksjon av Kongressen.

Den verbale krigen mellom demokratane og republikanarane skaut fart utover dagen, då månaders frustrasjon fekk utløp i regelrett utskjelling og nærast hatske skuldingar.

Leiaren for Representanthuset, demokraten Nancy Pelosi, opna med å seie at president Trump er ein trussel mot USA og demokratiet.

– Det er trist å fastslå, men visjonen til landsfedrane våre om ein republikk er trua av handlingar som går ut frå Det kvite hus. Høgtideleg og med tungt hjarte opnar eg debatten om å stille USAs president for riksrett, sa Pelosi.

Fleire republikanske representantar forsvarte Trump på teatralsk vis, skriv nyheitsbyrået DPA. Éin av dei samanlikna riksrettsprosessen med korsfestinga av Jesus.

– Då Jesus vart feilaktig skulda for forræderi, gav Pontius Pilatus han moglegheita til å møte klagarane sine, sa republikanaren Barry Loudermilk frå Georgia.

To gonger «yea»

Etter meir enn elleve timar med debatt vart det stemt over dei to tiltalepunkta som handlar om maktmisbruk og obstruksjon av Kongressen.

I den første avstemminga stemte 230 representantar stemte for, medan 197 stemte mot, etter partipolitiske skiljelinjer. To demokratar stemte mot riksrett.

Representantane gjekk like etter over til å stemme over det andre tiltalepunktet, som handlar om at Trump hindra Kongressens undersøkingar ved å nekte å samarbeide. Også i denne avstemminga vart det fleirtal for riksrett med 229 mot 198 stemmer.

Umiddelbart svar frå Trump

Det har vore harde frontar før avstemminga på onsdag. Trump har kalla riksrettsprosessen mot han for ei heksejakt, men har vedgått at han ikkje kan stanse avstemminga i Representanthuset. Trump reiste onsdag til eit valmøte Michigan i staden for å følgje den direktesende debatten og avstemminga.

Trump stod på scena då avstemminga vart gjennomført i Washington. Han seier Demokratane prøver å annullere valsigeren hans i 2016 ved å stille han for riksrett. Han meiner partiet er fylt med hat.

– I kveld prøver representantane i Representanthuset å annullere stemmene til titusenvis av patriotiske amerikanarar, sa Trump til frammøtte på valmøtet i Battle Creek i Michigan.

– Desse menneska er galne, heldt han fram.

Tredje president i riksrett

Trump er den tredje presidenten i USAs historie som blir stilt for riksrett. Det har berre skjedd to gonger tidlegare: mot Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999. I 1974 trekte president Richard Nixon seg før han vart stilt for riksrett etter Watergate-skandalen.

Ingen president har i USAs 243 år lange historie vorte fjerna frå embetet sitt ved riksrett, skriv Reuters.

Saka mot Trump blir no send til Senatet, som skal avgjere saka. Alt tyder på at det republikanske senatsfleirtalet ikkje vil dømme presidenten. Det blir kravd to tredels fleirtal for ein fellande dom. Demokratane har 47 av dei til saman 100 senatorane.

I Senatet skal skuldingane som vart sett fram i Representanthuset, igjen bli prøvde, mellom anna med vitneavhøyr.

Riksrett i Senatet kan bli forseinka

Riksrettssaka vil truleg føregå i Senatet i januar, men Nancy Pelosi antyda like etter avstemminga onsdag at saka kan bli utsett.

Pelosi seier ho ikkje kjem til å forhaste seg med å sende over dei to tiltalepunkta til Senatet. Ho vil vente og sjå korleis det øvre kammeret i Kongressen vil handtere saka.

– Akkurat no er presidenten tiltalt, sa Pelosi.

Ho uttrykte bekymring for at det republikanske fleirtalet i Senatet ikkje er rettferdig og skulda leiinga i Det republikanske partiet for å samarbeide med presidenten i handteringa av saka.

Pelosi nekta å svare på korleis ein rettferdig riksrettsgang vil sjå ut.

Republikanaranes senatsleiar Mitch McConnell opplyser at han vil uttale seg om riksrettsprosessen torsdag.