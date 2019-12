Politiet har kontroll på ein gjerningsperson i Moskva

utenriks

Fleire russiske medium viser til ikkje stadfesta meldingar om at minst tre menneske er drepne etter at ein mann opna eld utanfor bygningen til den russiske tryggingstenesta.

FSB opplyser, ifølgje nyheitsbyrået Tass, at det er offer, men seier ikkje kor mange. Styresmaktene seier gjerningspersonen er «nøytralisert», og at dei jobbar med å avdekkje identiteten til vedkommande.

Ikkje stadfesta meldingar går ut på at skota var retta mot politifolk, ifølgje RT.

Andre kjelder melder om at minst éin person er drepen, og at to FSB-tilsette er såra.

Vitne seier dei såg væpna menn som sprang ut av FSB-bygget medan skota small. Dei såg òg væpna FSB-tenestemenn som sprang gjennom eit travelt handleområde, melder AFP.

Radiokanalen Moskvas ekko fortel om roping og skot på Lubjanka-plassen, der FSB har hovudkvarteret sitt, ifølgje DPA.

Hendinga fann stad seint fredag ettermiddag.

