Politiet bruker tåregass mot flyktningar på Samos

utenriks

Flyktningane kjem i all hovudsak frå afrikanske land. Dei blokkerte ein veg like ved leiren og kasta steinar mot politiet, melder det statlege nyheitsbyrået ANA.

Samos er ein av fem greske øyar som tek imot ein jamn straum av flyktningar som kjem via Tyrkia.

Dei blir plasserte i leirar der forholda går frå vondt til verre. Leiren på Samos er bygd for 650 menneske, men husar no rundt 7.500, ifølgje offisielle tal. Den greske regjeringa har lova å flytte dei over til ein leir som er utrusta for å ta imot minst 5.000 personar, men lokale styresmakter blokkerer denne overføringa.

Hellas er også i år innfallsporten for flyktningar som vil inn i EU. FNs høgkommissær for flyktningar har registrert 55.000 som har komme sjøvegen, og over 14.000 som har komme over grensa mot Tyrkia på fastlandet.

Berre ein brøkdel av desse blir slusa vidare inn til det greske fastlandet. Resten av dei må innstille seg på månader i leirar fram til søknadene deira om asyl blir behandla.

