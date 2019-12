Minst éin drepen i angrep mot tryggingstenesta i Moskva

utenriks

Tryggingstenesta FSB stadfestar torsdag kveld at ein av deira folk vart drepen. FSB opplyste tidlegare at to tilsette var såra, og at gjerningspersonen er «nøytralisert», eit omgrep som ofte blir nytta når ein gjerningsperson er drepen, og at dei jobbar med å identifisere vedkommande.

Nyheitsbyrået Reuters skriv likevel at det var losna fleire skot i det same området etter meldinga frå FSB torsdag kveld, og at politiet har utvida sperringane.

Den statseigde nettstaden RT viser til ikkje stadfesta meldingar om at det skal ha vore fleire gjerningspersonar som angreip FSB-kontora, og at tre personar vart drepne i skytinga.

President Vladimir Putin er orientert om det som har skjedd, ifølgje russiske nyheitsbyrå.

Vitne seier dei så væpna menn som sprang ut av FSB-bygget medan skota small. Dei såg òg væpna FSB-tenestemenn som sprang gjennom eit travelt handleområde, ifølgje AFP.

Radiokanalen Moskvas ekko fortel om roping og skot på Lubjanka-plassen, der FSB har hovudkvarteret sitt, ifølgje DPA.

(©NPK)