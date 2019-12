Hovudtiltalte i Filippinane-massakre dømt

utenriks

Ein domstol i Filippinane har dømt nøkkeltiltalte for 57 tilfelle av drap i den verste politiske massakren i landet. Drapa vart utførte for to år sidan.

Til saman vart 30 tiltale i saka dømt til livstid i fengsel eller 40 år i fengsel utan prøvelauslating.

15 tiltale vart dømd til minst seks år i fengsel for medverknad til massedrapa som skjedde 23. november i 2009 i Maguindanao-provinsen i Filippinane.

Meir enn 50 tiltalte vart frikjente, inkludert fire medlemmer av den politiske klanen Ampatuan, som var skulda for å planlegge massakren for å stoppe ein rivaliserande klan frå å utfordre dei.

Til saman stod om lag hundre personar på tiltalebenken torsdag. Dei tiltalte kom frå Ampatuan-familien og inkluderte òg mange politifolk og militsmedlemmer.

Politiet meiner 58 menneske vart drepne i massakren, men det 58. offeret er aldri funne. Blant offera var 32 journalistar.

(©NPK)