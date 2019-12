Fleire tital personar dømde for politisk massakre på Filippinane

utenriks

Til saman vart 28 hovudtiltalte torsdag dømde til livstid eller 40 år i fengsel utan prøvelauslating. Blant desse var fleire personar som tilhøyrer den politiske klanen Ampatuan.

I tillegg vart 15 personar dømde til minst seks år i fengsel for medverknad til drapa. Blant desse er både lokale politifolk og medlemmer av militsen til Ampatuan-klanen.

Ampatuan-klanen skal ha planlagt massakren i fleire månader før han fann stad i Maguindanao-provinsen 23. november 2009. 58 menneske vart truleg drepne i massakren, blant dei 32 journalistar. Dommen gjaldt likevel 57 drap, sidan eitt av lika aldri vart funne.

Ville stanse politisk motstandar

Bakgrunnen for massakren var ønsket frå Ampatuan-klanen om å hindre politikaren Esmael Mangudadatu frå å stille ved guvernørvalet i Maguindanao i 2010. Ampatuan-familien hadde i lang tid hatt politisk kontroll over provinsen.

Andal Ampatuan Jr. var blant dei som torsdag vart dømd. Han leidde ifølgje retten over 200 væpna personar som under massakren i 2009 blokkerte vegen for ein kolonne på sju bilar.

Totalt 20 av Mangudadatus slektningar var i kolonnen, inkludert kona og to søstrer. Dei var i Maguindanao for å registrere Mangudadatus kandidatur til guvernørvalet.

Også fleire av Mangudadatus advokatar, mange støttespelarar og journalistar var i følgjet.

Takka dommaren

Etter at dei vart stoppa, vart dei leidde til ei nærliggande høgde. Der vart dei 58 personane likviderte. Blant dei drepne var òg seks tilfeldige sivile som hadde vorte stoppa.

Meir enn 50 tiltalte har vorte frikjent i saka, inkludert fire medlemmer av Ampatuan-klanen.

Esmael Mangudadatu, som i dag sit i nasjonalforsamlinga, takka etter domsavseiinga dommar Jocelyn Solis Reyes for at dei hovudtiltalte vart funne skuldige.

– Det var bønna vår, sa Mangudadatu.

