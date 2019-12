EUs generaladvokat meiner persondata kan overførast til USA

utenriks

Ein austerrikar klaga på at Facebooks irske dotterselskap overfører opplysningar om europeiske brukarar til serverar i USA for vidare behandling. Han meinte avsløringar frå Edward Snowden om lovene og praksisen til amerikansk etterretning viser at personopplysningar som blir sende til USA ikkje er godt nok verna.

Facebook i Irland har ein avtale med morselskapet i USA om vern av personopplysningar. Generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe ved EU-domstolen seier klausulane er gode nok til at overføringa av data er lovleg. Dersom klausulane skulle bli brotne som følgje av amerikansk lovgiving, må likevel irske styresmakter stanse dataoverføringa, understrekar generaladvokaten.

Generaladvokatens fråsegn er ikkje bindande, men blir som regel følgt når domstolen kjem med avgjerda si seinare.

