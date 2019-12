utenriks

Ein fransk domstol tok saka inn for EU-domstolen for å avklare om Airbnbs irske dotterselskap var omfatta av franske reglar for eigedomsmeklarar og -formidlarar.

Den formelle grunngivinga til domstolen for at Frankrike ikkje kan krevje at selskapet registrerer seg som eigedomsformidlar, er at franske styresmakter ikkje har meldt inn dette til EU-kommisjonen i tråd med eit direktiv om e-handel.

