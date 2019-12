Ukrainsk diplomat tilbake på jobb etter å ha vorte sparka for antisemittisme

utenriks

Vasyl Marusjtsjynets var konsul for Ukraina i Hamburg, men fekk sparken i mai 2018 for å ha komme med ei rekkje antisemittiske utsegner som oppmoda til etnisk hat, ifølgje det ukrainske utanriksdepartementet.

Han skal òg ha lagt ut innlegg på Facebook-kontoen sin der han kom med fornærmingar mot jødar og påstod at «det er ei ære å vere nazist».

Vidare skal det ha sirkulert eit bilete av han der han poserer saman med ei bursdagskake forma som boka «Mein Kampf» av Adolf Hitler.

Den oppsagde diplomaten gjekk til sak for å behalde jobben. Førre månad vann han fram. Utanriksdepartementet i Kiev opplyser at han fekk jobben tilbake 9. desember og har fått lønn for tida han var oppsagd. Men departementet varslar at dei vil anke saka til høgsteretten i landet.

– Det Marusjtsjynets gjorde, var ikkje passande i den høge stillinga hans som offentleg tenestemann og ukrainsk diplomat, heiter det i ei fråsegn frå det ukrainske utanriksdepartementet.

Nyheita møter hovudristing i det jødiske samfunnet i Ukraina.

– Det er svært skammeleg, verkeleg eit angrep på sunn fornuft viss ein så opplagd antisemitt og til og med nynazist får komme tilbake i diplomatisk teneste, seier den jødiske aktivisten Iosif Zisels.

