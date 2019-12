Tyskland skjerpar lovforslag som forbyr homoterapi

utenriks

Utkastet skal godkjennast før det blir presentert for underhuset i nasjonalforsamlinga i Berlin, opplyste helseminister Jens Spahn tysdag.

Ifølgje Spahn skal det bli forbode å reklamere for eller å tilby konverteringsterapi, og regelbrot kan føre til bøter på opptil 30.000 euro – tilsvarande over 300.000 kroner.

Spahn understrekar at lovforslaget har vorte skjerpt på fleire måtar.

Eit tidlegare utkast forbaud konverteringsterapi for homofile under 16 år, men ikkje for vaksne og heller ikkje for ungdom over 16 år. Det nye forslaget forbyr terapi òg for aldersgruppa 16 til 18 år.

Praksisen som kan bli forboden i Tyskland, er eit forsøk på å endre den seksuelle orienteringa til ein person frå homofil eller bifil til heterofil. Det kan innebere både terapi i familien, bønn eller såkalla djevleutdriving.

Også i Noreg debatterte Stortinget nyleg eit forbod mot såkalla homoterapi.

(©NPK)