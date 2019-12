Tony Blair klandrar Labours «kvasirevolusjonære sosialisme» for nederlaget

utenriks

Blair, som var statsminister i Storbritannia frå 1997 til 2007, slår i ein tale onsdag fast at Labours problem stikk mykje djupare enn kor upopulær Jeremy Corbyn er og korleis partiet heldt seg til brexitspørsmålet, skriv BBC.

Samtidig går han hardt ut mot Corbyns brexitlinje og kva partileiaren står for politisk.

– Fråværet av leiarskap på det som openbert er den største problemstillinga som landet står overfor, støtta opp under all annan tvil om Corbyn, seier Blair, med tilvising til brexit.

Den tidlegare Labour-leiaren viser til at folk òg såg på Corbyns politiske linje som noko som nektar for deira syn på kva Storbritannia og Vesten bør stå for.

Labour kan bli bytt ut som ein seriøs politisk aktør viss dei ikkje evaluerer valet på ein ordentleg måte, åtvarar Blair.

– Alle forsøk på å kvitvaske dette nederlaget, å late som om det er noko anna enn det er, eller konsekvensen av noko anna enn det openberre, vil øydelegge forholdet vårt til veljarane, seier Blair, ifølgje Sky News.

