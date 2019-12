Teknologigigantar lagar smarthus-standard

utenriks

Målet er å gjere smarthusprodukta til dei ulike produsentane i stand til å kommunisere med kvarandre.

– Målet for prosjektet er å betre opplevinga til forbrukarane av å bruke smarthusprodukt som ikkje er kompatible med kvarandre, heiter det i ei kunngjering frå dei tre teknologigigantane onsdag.

– Vi meiner at dette gjer det mogleg at potensialet for at teknologien kan bli teke breitt i bruk på tvers av heimesystem og assistentar som Google Assistant, Amazon Alexa, Apples Siri og andre, uttaler selskapa.

(©NPK)