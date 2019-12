Sakna etter vulkanutbrot truleg førte til havs

utenriks

Visepolitimeister Mike Clement sa onsdag at styresmaktene er djupt lei seg for at dei ikkje har kunna finne leivningane etter dei to siste sakna, ein australsk tenåring og ein lokal turguide.

– Eg er overtydd om, men kan ikkje vere heilt sikker på, at dei to er førte til havs, sa Clement.

Vulkanutbrotet ved New Zealands mest aktive vulkan skjedde måndag 9. desember. Vulkanen ligg på øya White Island, også kalla Whakaari, på austkysten av den nordlege øya i landet.

Politiet opplyste at ein kropp vart observert i sjøen dagen etter utbrotet, men at redningsmannskapa ikkje kom nær nok til å plukke han opp.

47 menneske var på øya då vulkanutbrotet skjedde, og 16 personar er stadfesta omkomme, medan to er sakna.

Helsedepartementet opplyser at 14 personar blir behandla i New Zealand, og 13 er overførte til sjukehus i Australia. For mange av dei er tilstanden kritisk.

