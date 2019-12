Meteorologane varslar eskalering av ekstremvarmen i Australia

utenriks

Den tidlegare rekorden på 40,3 grader vart sette 7. januar i 2013, melder BBC.

Det meteorologiske instituttet i Australia seier at gjennomsnittet av dei høgaste temperaturane i heile landet er den sikraste måten å måle ei hetebølgje på.

Varm luft har feia inn over landet denne veka, og meteorologane ventar meir ekstrem varme og hetebølgjer dei neste dagane.

– Varmen vil berre intensiverast ytterlegare i dag, seier meteorolog Diana Eadie Said onsdag.

Fleire stader har temperaturen komme over 45 grader, og Perth, på vestkysten av Australia, har hatt over 40 grader tre dagar på rad, noko som er rekord for desember.

Vind og 46 grader

Rekorden vart sett samtidig som landet kjempar mot tørke og store skogbrannar. Laurdag er delar av Sydney venta å få temperaturar over 46 grader, samtidig som vind på opptil 100 kilometer i timen truleg vil treffe austkysten og forverre skogbrannane.

Glør frå brannane kan flytte seg opptil 30 kilometer med vinden, opplyser styresmaktene.

– Dei neste dagane kjem brannmannskap, nødetatar og alle samfunn i nærleiken av brannane til å bli utfordra av ein ny trussel, seier brannsjef i New South Wales, Shane Fitzsimmons.

Politiet evakuerte onsdag bebuarar frå fleire heimar i Peregian i delstaten Queensland som følgje av ein ukontrollert brann.

Massive brannar

Hundrevis av brannar har herja landet i fleire månader. I New South Wales er eit landområde på meir enn 20.000 kvadratkilometer øydelagt i brannane, og i fleire veker har røyken lagt seg som eit teppe over Sydney og andre deler av delstaten.

Skogbrannane starta i år tidlegare enn vanleg. Dei har svidd av skog, dyrka mark og utmark aust i Australia sidan oktober. I New South Wales og Queensland har seks menneske mista livet, og 700 heimar har vorte øydelagde.

Også på vestkysten har brannmenn og frivillige kjempa mot ein storbrann ved Perth, som har rasert 13.000 hektar.

Kritiserer statsministeren

Ifølgje forskarar har brannane i år komme tidlegare og med meir intensitet på grunn av langvarig tørke som eit resultat av global oppvarming.

Dei mange brannane har sett press på statsminister Scott Morrison, som fleire meiner ikkje har gjort nok for å handtere følgjene av klimaendringane.

Morrison kom førre veke med ei innrømming om at klimaendringane er ein av «faktorane» som bidratt til brannane. Samtidig forsvarte han utsleppspolitikken til regjeringa og lét vere å kunngjere ytterlegare tiltak for å løyse problemet.

Tusenvis samla seg førre veke i Sydney i protest mot manglande tiltak mot klimakrisa.

