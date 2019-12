Hetebølgje gav ny temperaturrekord i Australia

utenriks

Den tidlegare rekorden på 40,3 grader vart sett 7. januar i 2013, melder BBC.

Det meteorologiske instituttet i Australia seier det er den ekstreme varmen som fører til den nye rekorden, og gjennomsnittet av dei høgaste temperaturane i heile landet er den sikraste måten å måle ei hetebølgje på.

Rekorden vart sett samtidig som landet kjempar mot tørke og store skogbrannar.

Varm luft har feia inn over landet denne veka, og meteorologane forventar ekstrem varme og hetebølgjer dei neste dagane.

Fleire stader har temperaturen komme over 45 grader, og Perth, på vestkysten av Australia, har hatt over 40 grader tre dagar på rad. Det er rekord for desember.

