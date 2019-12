Hard ordkrig før riksrettsavstemming

utenriks

Demokratane vil kalle inn vitne når riksrettsskjebna til presidenten skal bli avgjort i Senatet, eit ønske Det kvite hus kallar «latterleg».

Men før det skal Representanthuset stemme over om Trump skal bli stilt for riksrett i Senatet. Sidan Demokratane har fleirtal i Representanthuset, er det venta at saka når Senatet over nyttår.

Så godt som alle representantane vil stemme med partiet sitt under avstemminga på onsdag.

Trump har vedgått at han er ikkje kan stanse avstemminga i Representanthuset. Han valde i staden å gå til frontalangrep på Demokratanes leiar i Representanthuset, Nancy Pelosi, i det som har vorte sett på som ei politisk markering fram mot valet i 2020.

Republikanarane har fleirtal i Senatet, og det er derfor dei som har ansvar for å organisere riksrettsprosessen når han kjem dit.

Viss prosedyrane frå dei to tidlegare riksrettssakene – mot Andrew Johnson i 1868 og Bill Clinton i 1999 – blir følgde, vil ei gruppe demokratar tidleg i januar gå inn i Senatet og lese opp dei to tiltalepunkta mot Trump.

Etter det vil dei 100 senatorane, der 53 er republikanarar og 47 demokratar, stemme over Trumps skjebne. Det krev to tredels fleirtal, noko som utgjer 67 av senatorane. Det er liten tvil knytt til kva utfallet blir sidan republikanarane har fleirtal.

(©NPK)