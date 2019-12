Grønt lys for Equinors miljøplan i Australia

utenriks

Oljeselskapet vil bore ein leitebrønn i Australbukta sør i Australia.

For å få prosjektet godkjent måtte Equinor først få godkjent miljøplanen sin av det australske petroleumstilsynet NOPSEMA, noko tilsynet i ei pressemelding onsdag stadfestar at dei har gjort.

– Milepæl

– Dette er ein viktig milepæl for prosjektet vårt i Australia. Etter ein lang og grundig prosess har styresmaktsorganet NOPSEMA akseptert miljøplanen vår. Dette viser at vi har laga ein plan som tar vare på tryggleiken og miljøet i Australbukta, seier Erik Haaland, pressetalsmann for Equinors internasjonale verksemd, til NTB.

Planane om leiteboring i dette området har vorte kraftig kritiserte av miljøvernarar i både Noreg og Australia. Ifølgje miljøorganisasjonen Wilderness Society demonstrerte 10.000 personar i Australia mot oljeplanane til Equinor i Australbukta tidlegare i år.

– Vil søke juridisk bistand

I ei pressemelding frå miljøorganisasjonen seier dei at dei vil søke juridisk bistand om avgjerda er lovleg.

– Vi er lamslåtte over at NOPSEMA har klart å godkjenne ein plan som fleire ekspertar har kritisert kraftig. Majoriteten av australiarar ønsker ikkje oljeboring i Australbukta, og vi vil no sjå på dei juridiske moglegheitene vi har til å verne australiarane mot ei slik risikofylt og uønskt boring, seier Peter Owen, leiar for The Wilderness Society i Sør-Australia.

– Hårreisande

Også Greenpeace Noreg reagerer, og ber Equinor om å trekke seg ut frå prosjektet.

– Denne avgjerda er hårreisande, både for det sårbare miljøet i Australbukta og for klimaet i verda. Vi håper dei neste stega på vegen mot klimafiendtleg oljeboring gjer at Equinor må trekke seg ut av Australbukta, seier leiar Frode Pleym i Greenpeace Noreg.

Erik Haaland seier at Equinor vil halde fram dialogen med lokalbefolkninga og interessegrupper i Sør-Australia og seier at det framleis står att mykje arbeid før ei avgjerd blir tatt.

Boring ved årsskiftet

– Vi vil no setje i gang prosessen med å skaffe ein rigg og sjå på moglegheitene for å få inn ein partnar i prosjektet, seier Haaland.

Boringa kan tidlegast starte ved årsskiftet 2020/2021.

Godkjenninga av miljøplanen er den andre av fire godkjenningar som blir kravde før Equinor kan byrje leiteboringa.

Også BP var tidlegare interessert i borelisensar i området, men trekte seg ut av prosjektet.

(©NPK)