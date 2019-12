Ballettakademi oppmoda barn til å røyke for å halde vekta, ifølgje rapport

utenriks

Ein statleg støtta spesialkommisjon stadfesta tysdag at studentar ved akademiet får utilstrekkeleg medisinsk behandling, og fann òg at det eksisterer ein generell mangel på omsyn til velferda til barna.

Leiaren av kommisjonen Susanne Reindl-Krauskopf seier elevar har vorte rådd til å starte med røyking for å halde seg slanke.

– Det er tydeleg at barn og ungdom ikkje er tilstrekkeleg verna mot diskriminering, forsømming og negative helsemessige effektar, heiter det i rapporten frå kommisjonen.

Statsoperaen i Wien seier at dei allereie har kutta talet på framsyningar for elevane, og at dei skal studere rapporten i detalj før dei gir eit grundigare svar.

Granskinga vart utløyst av at den austerrikske avisa Falter publiserte ei sak i april som viste til at unge dansarar vart slått, dratt i håret og fysisk audmjuka – og fleire var i ferd med å utvikle anoreksi.

Akademiet vart oppretta i 1771 og er ein av Europas mest prestisjefylte ballettskular med søkarar frå heile verda.

