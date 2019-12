utenriks

Styresmaktene i landet opplyser at automatvåpen som AK-47 vart brukte i skytinga, som fann stad i fengselet La Joyita aust for Panama by. Fengselet er eitt av dei største i landet.

Innanriksdepartementet stadfestar dødstalet i ei Twitter-melding. Tilstanden er alvorleg for ein av dei såra, opplyser Walter Hernandez, leiaren for fengselsstellet i landet.

Skotvekslinga fann stad i ei avdeling av fengselet der det sit rundt 500 fangar.

