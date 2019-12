Noreg dømt i to barnevernssaker i Strasbourg

utenriks

I to dommar som vart offentleggjort tysdag formiddag, konkluderer ein einstemmig domstol med at Noreg har brote menneskerettane. Sakene gjeld artikkel 8 om respekten for privat- og familieliv.

Sentralt i sakene var retten til mor til samvær etter at barnevernet hadde tatt over omsorga for barnet. I den eine saka vart ein tre år gammal gut plassert i fosterheim på hemmeleg adresse, og mor vart nekta samvær.

I den andre saka vart sonen til ei somalisk kvinne som kom til Noreg som flyktning, tvangsadoptert etter først å ha vore i fosterheim. Her var det òg ein faktor at guten vart plassert i ein kristen familie, medan mora er muslim og ønskte at han skulle bli oppdratt i tråd med religionen hennar.

Sjølv om Noreg vart felt, har domstolen i ei av sakene avvist krav om oppreising. I den andre saka er krava om oppreising delvis tatt til følgje, og staten må betale 25.000 euro.

Sidan 2015 har domstolen tatt inn heile 35 norske barnevernssaker, skriv Dagbladet. Med dei to siste dommane er sju saker avgjort så langt. Fem av dei har enda med dom mot staten, medan Noreg har vorte frikjent i to saker.