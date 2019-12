Boeing innstiller produksjonen av MAX-flya

utenriks

Boeing er USAs viktigaste eksportør av industriprodukt. Flytypen 737 MAX, som blir produsert i Renton utanfor Seattle, er det viktigaste flyet til selskapet.

Fleire hundre MAX-fly hos flyselskap verda over, vart sette på bakken etter at eit fly frå Ethiopian Airlines styrta i mars. I fjor haust styrta same type fly i Indonesia.

Etterforskarane meiner at feil ved manøvreringssystemet MCAS bidrog til ulykkene. Luftfartsstyresmaktene i fleire land, med amerikanske FAA i spissen, har lagt ned flyforbod inntil Boeing kan dokumentere at feila er utbetra.

Har halde fram

Trass i flyforbodet har Boeing halde fram produksjonen av 737 MAX. Om lag 400 nye fly står no på lager, opplyser selskapet.

Framleis vil det truleg ta månader før FAA gir flyløyve, og Boeing ser seg derfor nøydde til å setje vidare produksjon på vent.

Dei 12.000 arbeidarane ved fabrikken i Renton vil inntil vidare ikkje bli permitterte, men vil bli freista flytta til andre fabrikkar i Seattle-området eller sett til å jobbe vidare med dei 400 flya som alt er produserte, opplyser selskapet.

Sjokkbølgjer

Stansen i produksjon og sal av 737 MAX-fly kan komme til å sende sjokkbølgjer gjennom amerikansk økonomi fordi underleverandørane blir hardt ramma, skriv New York Times.

Rundt 900 selskap er underleverandørar av delar til flya, og også desse vil bli hardt ramma, seier Joe Schwieterman ved DePaul University.

– Flyselskapa kjem ganske sikkert heller ikkje til å betale for flya dei har bestilt, inntil dei er godkjente, seier han.

Rammer økonomien

Amerikansk flyindustri omsette i dei ti første månadene i år for 960 milliardar kroner, og dette var ein nedgang på 17 prosent frå same periode i fjor.

Richard Aboulafia, som analyserer flyindustrien for Teal Group, trur Boeings problem kan bidra til å auke USAs frå før store handelsunderskot med utlandet.

– Dette er det største eksportproduktet frå industrien, seier han.

(©NPK)