Australske brannmenn åtvarar om ukontrollerbare skogbrannar

Temperaturane i delstaten New South Wales (NSW) aust i Australia er venta å komme opp i 40 grader dei neste dagane. Styresmaktene åtvarar innbyggarar nær aktive skogbrannar om at desse kan spreie seg fordi det er knusktørt, skriv nyheitsbyrået Reuters.

– Vi kjem ikkje til å klare å kjempe mot desse brannane innan vêret blir verre seinare i veka, sa Rob Rogers i distriktsbrannvesenet i NSW til Channel 9 tysdag. Han ber folk førebu seg på kva som kan skje.

Brannmannskap kjempar mot meir enn 120 skog- og krattbrannar i NSW. Fleire av brannane har vore aktive sidan november, og 59 brannar er ute av kontroll, skriv avisa Sydney Morning Herald.

I New South Wales og Queensland i det austlege Australia har seks menneske mista livet i kraftige brannar som har øydelagt 700 bustader og lagt byar som Sydney under eit tett røykteppe. Brannmenn og frivillige kjempar òg mot ein stor krattbrann ved Perth på vestkysten av Australia.

Dei mange brannane har sett press på statsminister Scott Morrison, som fleire meiner ikkje har gjort nok for å handtere følgjene av klimaendringane. Morrison har forsvart politikken til regjeringa, men tidlegare brannsjefar krev at Australia endrar systemet som gir delstaten og lokale styresmakter ansvaret for å sløkke brannane.

Organisasjonen Emergency Leaders for Climate Action seier dei vil halde eit møte etter at skogbrannsesongen er over på grunn av skuffelsen over det dei kallar manglande nasjonalt leiarskap i skogbrannkrisa, skriv The Guardian.

