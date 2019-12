14 døde i gruveulykke i Kina

utenriks

Ulykka i Guizhou skjedde tidleg tysdag og berre dagar etter at ei gruve vart overfløymd i Sichuan-provinsen. Der omkom fire, medan 13 vart fanga i gruva.

Ifølgje statskanalen CCTV var det 347 arbeidarar i gruva då ulykka skjedde, og 14 av desse er stadfesta døde. To skal framleis vere fanga i gruva.

Førre månad omkom 15 gruvearbeidarar i ein eksplosjon nord i Kina. Den ulykka skjedde på grunn av brot på arbeidsreglar og reguleringar, ifølgje styresmaktene.

I november kunngjorde styresmaktene i Kina at det skulle slåast ned på farlege arbeidsforhold for å betre sikkerheita for mange gruve- og industriarbeidarar i landet.

(©NPK)