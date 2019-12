Tre arrestert etter at søskenpar vart forlate i Aarhus

utenriks

Det er ikkje kjent kva tilknyting dei tre har til søskenparet eller kva dei eventuelt vil bli sikta for. Éin person er arrestert, medan dei to andre er «administrativt frihetsberøvet for å sikre deres identitet», heiter det frå politiet i Østjylland måndag formiddag.

– Gjennom etterforsking fann vi fram til nokre personar som kan ha ein relasjon til barna. No skal dei vidare avhøyra og undersøkingane gjere oss klokare på korleis barna enda på gata i Aarhus, seier politiinspektør Michael Kjeldgaard til DR.

Guten, som blir antatt å vere mellom to og tre år gammal, vart funnen ståande ved sida av ei sportsvogn der det sat ein rundt eitt år gammal jente.

Politiet trudde først at barna var austeuropeiske, men meiner no å kunne fastslå at dei snakkar dari og er av afghansk opphav.

Dei to barna vart oppdaga av ein person som fatta mistanke. Etter først å ha venta saman med dei i ein halvtime, kontakta vedkommande politiet.

Politiet leita etter foreldra til barna i butikkar og restaurantar i området, men utan hell. Overvakingskamera i området vart òg undersøkt, i håp om å avdekke kven som følgde barna inn i Park allé og etterlét dei der.

