Nazist graven opp i Berlin

Polititalskvinne Heidi Vogt seier til Berlin-avisa B.Z. at ein tilsett ved gravlunden Invalidenfriedhof førre torsdag oppdaga at grava til SS-leiaren Reinhard Heydrich hadde vorte opna, men utan at leivningane hans hadde vorte tukla med.

Heydrich var ein høgtståande offiser som var involvert i planlegginga av holocaust. Han vart drepen av motstandsmenn i Praha i 1942 og vart sidan gravlagd i Berlin. Etter krigen vart merkinga på grava hans fjerna, slik at gravplassen ikkje skulle bli ein samlingsstad for nynazistar.

Politiet seier til B.Z. at dei ikkje har nokon mistenkte i saka.

