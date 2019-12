Kongressen offentleggjer riksrettsrapport

utenriks

Etter tre månader med riksrettsetterforsking mot USAs president Donald Trump skal Representanthuset denne veka stemme over om presidenten skal stillast for riksrett.

På slutten av førre veke gjekk to tiltalepunkt gjennom justiskomiteen i Representanthuset i det som vart omtalt som ein bitter debatt.

Trump blir tiltalt for å ha misbrukt stillinga si ved å presse Ukraina til å granske den fremste rivalen hans, Joe Biden, mellom anna ved å halde tilbake militær bistand, og for å ha hindra Kongressens gransking ved å nekte medarbeidarane sine å samarbeide.

Den 658 sider lange rapporten dannar grunnlag for tiltaleavgjerda som vart vedtatt i justiskomiteen 10. desember, og den vil truleg bli vedtatt i Representanthuset onsdag.

Vil ha tiltale

Justiskomiteen, der demokratane har fleirtal, meiner Trump bør tiltalast for maktmisbruk og for å ha motarbeidd Kongressens forsøk på å komme til botn i saka.

Demokratane har fleirtal i Representanthuset, og det blir derfor venta at avgjerda om å stille presidenten for riksrett vil få fleirtal.

Det er venta at avstemmingane om dei to tiltalepunkta vil skje onsdag, medan det tysdag blir halde eit møte der retningslinjene for debatten blir avklart.

Ukjend struktur

Demokratanes leiar i Representanthuset, Nancy Pelosi, er venta å utnemne fleire personar som skal føre saka til demokratane når saka skal opp i Senatet. Det er ikkje kjent kven det blir, men det vil mest sannsynleg bli medlemmer av justiskomiteen og utanrikskomiteen.

Viss Representanthuset som forventa godkjenner tiltalepunkta, vil saka gå vidare til Senatet.

Der blir det kravd to tredels fleirtal for å få Trump felt. Viss tiltalepunkta som forventa blir avviste, blir presidenten frikjent.

Det er ukjent kor lenge riksrettssaka i Senatet vil vare og korleis strukturen vil bli.

(©NPK)