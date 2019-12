Kona til Zimbabwes visepresident sikta for drapsforsøk på ektemannen

utenriks

Ho blir sitjande i varetekt medan ho ventar på ei kausjonshøyring.

Den tidlegare modellen skal ha prøvd å drepe ektemannen ved to høve då dei var i nabolandet Sør-Afrika, ifølgje retten. Først skal ho ha prøvd å hindre at han fekk medisinsk hjelp ved å insistere på at han budde på eit hotell og ikkje eit sjukehus.

Seinare, etter at mannen vart innlagd på sjukehus, skal ho ha bede vaktene forlate rommet hans før ho fjerna intravenøse drypp og eit venekateter frå ektemannen. Dette skal ha ført til at han fekk kraftige blødingar.

Ho er òg skulda for kvitvasking av om lag 9 millionar kroner.

