India: 1.500 arresterte og hundrevis skadde i oppstyr om ny statsborgarskapslov

utenriks

Den nye lova gir statsborgarskap til eit stort tal ikkje-muslimske immigrantar utan lovleg opphald viss dei er utsette for religiøs forfølging, men nektar muslimske migrantar det same.

Det har ført til ei bølgje av protestar, som måndag heldt fram ved universita i fleire indiske byar, mellom anna i New Delhi. Fleire hundre studentar prøvde å storme ein politistasjon og kasta stein mot politimenn. Fleire skal vere skadde.

Rundt 100 studentar og fleire politimenn skal òg ha vorte skadde i samanstøytane ved to universitet søndag. Ved Jamia Millia Islami-universitetet sette nokre personar, som ifølgje studentleiarar ikkje var studentar, fyr på tre bussar før politiet storma biblioteket og brukte tåregass mot studentar som gøymde seg under pultane sine, skriv nyheitsbyrået AP.

Ved det same universitetet vart det måndag arrangert ein sit-ned-aksjon inne på biblioteket. Tusenvis stod utanfor på campusen, medan dei inne på biblioteket heldt plakatar med slagord som fordømde skadane fleire studentar fekk søndag.

Statsborgarregister

Statsminister Narendra Modi, som representerer det hindunasjonalistiske partiet BJP, blir skulda for å prøve å marginalisere den muslimske minoriteten i landet med den nye lova, noko han sjølv nektar for.

Den nye lova skal prøvast i høgsteretten. Humanitære organisasjonar og andre kritikarar argumenterer for at lova er i strid med grunnlova og dei sekulære tradisjonane i India, då ho legg religiøse omsyn til grunn for statsborgarskapet.

Lova følgjer ein omstridd prosess med registrering av statsborgarar i den nordaustlege delstaten Assam, der formålet var å luke ut personar som hadde innvandra ulovleg. Innanriksminister Amit Shah frå Modis parti BJP har teke til orde for å innføre ordninga på landsbasis og lova å kvitte seg med «infiltratørane».

Nesten 2 millionar menneske i Assam vart ekskluderte frå lista over registrerte borgarar. Fordelinga er om lag 50 prosent hinduar og 50 prosent muslimar.

Dei blir bedne om å bevise at dei er statsborgarar, eller risikere å bli registrerte som utlendingar. Styresmaktene arbeider med å byggje ein fangeleir for nokre av dei titusen personane det er venta at domstolane vil slå fast kom til landet ulovleg.

Portforbod og stengt internett

Fleire tusen demonstrerte i helga etter fleire dagar med valdelege samanstøytar i dei nordaustlege delane av India. Laurdag vart fem personar drepne i Assam som følgje av uroa. Om lag 1.500 har vorte arresterte for vald, eldspåsetjing og hærverk, opplyser ein regional polititalsmann til AP.

Skular i regionen blir stengde fram til 22. desember. Regjeringa har òg stengd av internett-tilgangen, og det er innført portforbod mellom klokka 21 og 6.

Ifølgje politiet vil styresmaktene gå gjennom overvakingsbilete, og det er venta at fleire blir arresterte. Utanlandske journalistar får ikkje lenger lov til å reise til regionen utan løyve.

(©NPK)