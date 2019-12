Brasils Bolsonaro langar ut mot klimakonferanse

utenriks

To vekers intense forhandlingar om korleis ein best skal kjempe mot global oppvarming, enda søndag med ein vag slutterklæring frå dei 196 landa som deltok på FNs klimakonferanse i Madrid.

Brasil skulle vere vertskap for det globale klimamøtet, men trekte seg som arrangør for meir enn eit år sidan på grunn av økonomiske innstrammingar etter at Jair Bolsonaro kom til makta.

Den brasilianske presidenten er ein uttalt klimaskeptikar og kommenterte resultatet av COP25 søndag kveld lokal tid.

– Eg forstår ikkje korleis folk ikkje veit at dette berre er eit økonomisk spel, sa Bolsonaro.

Han heldt fram med å kritisere europeiske land for å blande seg inn i Brasils indre forhold.

– Eg vil gjerne vite: Har det komme ein resolusjon som seier at Europa skal plante fleire tre, eller skal dei berre halde fram med å plage Brasil?

Bolsonaro har vorte kritisert for auke avskoginga av Amazonas ved å lempe på restriksjonane som skal hindre at naturverdiane blir utnytta.

Brasil er ein av dei største eksportørane av storfekjøtt i verda, og avskoginga kjem ofte av at kjøttprodusentar vil gjere om jungelen til beitemark.

