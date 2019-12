Skotske nasjonalistar står sterkt – det kan gå mot lausriving

utenriks

Det skotske nasjonalistpartiet får 48 representantar i det britiske Parlamentet, ifølgje BBCs resultatoversikt. Det er 13 fleire enn ved førre val

SNP er EU-tilhengarar og vil at eit sjølvstendig Skottland skal vere med i unionen.

Storbritannia-ekspert og førstelektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, meiner både ein anti-konservativ bølgje og eit ønske om ei ny folkeavstemming om sjølvstende er grunnar til at SNP får god oppslutning

– Dei har hatt ein sterk og god valkamp og vore klare og tydelege. Dei andre skotske partia har eigentleg ikkje klart å nå opp i det heile, seier han til NTB.

Kan gå mot sjølvstende og EU-medlemskap

Mustad trur dermed ein skotsk lausriving frå det sameina kongedømmet kan bli resultatet viss skottane går til urnene i 2021.

– Viss SNP klarer å bygge opp eit momentum fram til valet og vinn fleirtalet, skal det mykje til at det blir stoppa i London – sjølv om Johnson har sagt han vil gjere det.

Skottane heldt folkeavstemming om lausriving i 2014. Då stemte drygt 55 prosent for å bli. No, fem år og eit langt brexit-kaos seinare, lèt stemninga til å vere ei anna.

– Ei ny folkeavstemming gjer at Skottland sjølv kan bestemme over framtida si. Dei kan då velje å forlate den britiske unionen og vil etter det så fort som mogleg komme seg inn i EU igjen. Det er strategien til SNP, forklarer Mustad.

– Gir folket ein sjanse til å velje

SNPs Amy Callaghan slo Liberaldemokratanes leiar Jo Swinson på målstreken i valet på torsdag og sikra seg plassen med ein margin på 149 stemmer.

– Det er ein enorm prestasjon, for meg personleg, men også for folket i East Dunbartonshire, som fullstendig avslår avgrensande politikk, og gir folket ein sjanse til å velje si eiga framtid. Eg synest det er utruleg viktig, sa Callaghan etter sigeren. Ho la til at ho var tilfreds med å ha tatt frå Swinson setet.

Etter nederlaget har Swinson valt å gå av som partileiar.

– La meg seie at for millionar av menneske i landet vårt vil desse resultata bringe med seg frykt og forferding. Folk leitar etter håp, sa Swinson, og la til:

– Eg trur framleis på at vi som eit land kan vere varme og sjenerøse, inkluderande og opne, og at om vi jobbar saman med dei næraste naboane våre, kan vi oppnå så mykje meir.

