Seks døde henta ut frå vulkanøy på New Zealand

utenriks

To helikopter frå forsvaret på New Zealand landa fredag morgon lokal tid på White Island der vulkanutbrotet skjedde måndag denne veka. Åtte spesialsoldatar iført vernedrakter og med ekstra oksygentilførsel gjekk i land for å prøve å hente ut dei åtte som er antatt døde, etter at vulkanen fekk eit uventa utbrot måndag.

Politiet hadde på førehand opplyst at bilde har vist seks døde personar på øya. I tillegg er det to sakna som framleis ikkje er lokalisert.

– Seks døde har vorte henta frå Whakaari-White Island og er tatt om bord i HNMZS Wellington, sa politisjef John Tims etter at helikoptera hadde returnert.

Det var då uklart om soldatane ville returnere til øya for å leite etter dei to siste sakna. I ei fråsegn frå Australias utanriksminister, Marise Payne, seier ho at styresmaktene på New Zealand har lova at det blir gjort eit nytt forsøk på hente dei ut så fort som mogleg.

– På grunn av avgrensingar i utstyret må ein operasjon skje i løpet av ei bestemd tidsramme, sa Payne ifølgje nyheitsbyrået Reuters.

Åtte andre personar er allereie stadfesta omkomme. I tillegg er rundt 30 personar innlagde på sjukehus med alvorlege brannskadar.

Forskarar har åtvara om at det er så farlege gassar på øya etter utbrotet at eitt andedrag kan medføre død.

Rundt 50 personar var på White Island då vulkanen plutseleg fekk utbrot.

(©NPK)