Russland fengslar medlem av Jehovas vitne i seks år

Alusjkin vart arrestert i juli 2018 og sat fengsla i seks månader før han vart plassert i husarrest. Ein domstol i byen Penza vest i Russland dømde han fredag til fengsel i seks år for ekstremistisk aktivitet.

Fem andre med tilknyting til gruppa, mellom dei kona til Alusjkin, vart dømd til to års fengsel på vilkår.

Russland forbaud Jehovas vitne i 2017 og omtaler det religiøse samfunnet som ein ekstremistorganisasjon. Jehovas vitne har 175.000 medlemmer i Russland, og fleirtalet høyrer til den ortodokse kyrkja.

– Tilstanden for religionsfridommen i Russland minner om sovjettida, seier Jarrod Lopes, ein talsperson for Jehovas vitnar basert i New York.

Russiske styresmakter har den siste tida slått hardt ned på den evangelisk kristne rørsla, sjølv om president Vladimir Putin òg har sagt at Jehovas vitne ikkje skal reknast som terroristar. I februar vart danske Dennis Christensen òg dømd til seks års fengsel.

Rørsla vart grunnlagt i USA seint på 1800-talet. Dei er kontroversielle mellom anna for forkynninga si og for å nekte å respektere statlege symbol som flagg. Dei er òg kritiske til blodoverføring.

