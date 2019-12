Reint toryfleirtal og brexit i sikte: – Trur folk er genuint leie

utenriks

– Dette er ikkje slutten, og ikkje byrjinga på slutten. Dette er kanskje berre starten på byrjinga av slutten, seier Per Edgar Kokkvold, Storbritannia-kjennar og tidlegare generalsekretær i Norsk Presseforbund til NTB tidleg fredag morgon.

Stemmene i Storbritannia blir framleis talde, men dei førebelse resultata viser at Dei konservative har sikra eit reint fleirtal, når det står att å telje opp stemmene frå 41 valkretsar.

Labour gjer på si side eit svært dårleg val. Så dårleg at Labour-leiar Jeremy Corbyn har varsla sin avgang.

– Det er kanskje det som har overraska meg mest. At mange av dei som var usamde, no likevel har stemt konservativt og for brexit, seier Kokkvold.

– Eg trur ein er genuint leie. Det er ein lærepenge òg for Labour.

Skilsmisse innan året er omme

Med Parlamentet i si hole hand kan Johnson no få igjennom den omdiskuterte skilsmisseavtalen med EU innan året er omme, meiner Kokkvold.

Deretter ventar ein overgangsperiode som vil vare til 31. desember 2020.

– Men det er store moglegheiter for at han må be om ei ny utsetjing.

Også i Brussel meiner Kokkvold at tonen etter 3,5 år med Brexit-kaos er ein annan.

– Dette har jo kosta Brussel òg, og det er stadig større utolmod der. Dei viser ein heilt annan vilje for å få dette unna. Men det blir likevel vanskeleg å tenke at Johnson skal klare dette i løpet av 2020.

Historisk siger

Valsigeren for Det konservative partiet er den fjerde på rad, og blir omtalt av Kokkvold som heilt unik.

– I 2020 har dei hatt makta i 10 år. Det er ein prestasjon av dei å vinne no, etter ein periode med så mykje kaos. Det er opplagt at veljarane har gitt Parlamentet og Labour skulda.

