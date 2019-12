Pundet styrkjer seg etter britisk val

utenriks

Uvisse og rykte la ein dempar på pundet gjennom valdagen, men så fort den første målinga var klar, gjekk det oppover, skriv BBCs økonomiredaktør Faisal Islam.

Eit lite fleirtal ville framleis gjort statsminister Boris Johnson sårbar overfor fraksjonar i partiet, men resultata viser eit solid fleirtal og godt med handlingsrom for Johnson. Dermed aukar sjansen for at han får avtalen med EU godkjent, og risikoen for ein avtalelaus brexit minskar.

Verdien til det britiske pundet hoppa til over 12,20 mot krona etter at dei første valdagsmålingane tikka inn. Det er den sterkaste noteringen sidan brexit-avstemminga i 2016, skriv E24.

Pundet styrkte seg òg mot euroen, som fredag morgon blir handla for 1,20.

(©NPK)