Merkel: – Storbritannia blir ein konkurrent som står ved døra vår

utenriks

EU og britane har eit snautt år på seg til å komme fram til ein handelsavtale etter at brexit er eit faktum på nyåret.

– Då vil det stå ein konkurrent ved døra vår, åtvarar Merkel, men seier det òg kan fungere som ei «oppfordring til oss om å ta avgjerder raskare».

Fråsegna kom på slutten av EU-toppmøtet fredag. Då var det òg klart at statsminister Boris Johnson får eit solid fleirtal i Underhuset og dermed kan gjennomføre brexit slik han har lova.

EU er bekymra for den stramme tidsplanen for å forhandle fram ein avtale. Unionen insisterer på at britane må følgje europeiske normer for at ein avtale skal vere mogleg.

Enkelte brexittilhengarar vil at Storbritannia kuttar skattar og reguleringar og gjer landet til eit «Singapore ved Themsen». Det har fått fleire i Brussel til å frykte eit «kappløp mot botnen» når det gjeld mellom anna miljøkrav og arbeidslivsrettar.

(©NPK)