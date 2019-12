Leitinga held fram etter norsk gut på Island

utenriks

Rundt 200 personar deltar i leitinga etter guten fredag etter at leitinga hittil har vore resultatlaus. Også hundar er nytta i søket.

Guten skulle hjelpe ein bonde i Eyjafjörður nord på Island med å få tilbake straumen etter at eit kraftig uvêr hadde ført til straumbrot. Guten vart tatt av ei stor bølgje som feia han ut i elva Núpá.

Forholda har vore svært vanskelege med dårleg vêr og veldig låge temperaturar, og leitinga måtte derfor innstillast torsdag kveld.

På Facebook opplyser det lokale politiet at forholda i elva med mykje is har gjort det umogleg å setje inn dykkarar i leitinga etter den norske guten. Eit redningshelikopter og ein drone har derfor vorte nytta for å søke gjennom området. Vêret er også fredag svært dårleg.

Ifølgje Dagbladet har den norske guten, som er i tenåra, budd på Island i fleire år og har familie både der og i Noreg.

